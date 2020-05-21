Из-за коронавируса туристический сектор может сократиться на 70-80%

Правительство Литвы выделит туристическому бизнесу, пострадавшему от коронакризиса, 45 млн евро. 31 млн евро предусмотрены для поддержания ликвидности – они будут направлены на беспроцентные кредиты, предназначенные для расчетов с туристами, отказавшимися от купонов, а также на компенсации за доставку туристов из-за границы после объявления чрезвычайной ситуации.

14 млн евро будет направлено на поощрение деятельности компаний после окончания эпидемии.

К сожалению, многие представители туристического бизнеса настроены пессимистически, а к помощи правительства относятся с изрядной долей скептицизма.

По предварительным подсчетам, из-за пандемии коронавируса мировой туристический сектор сократится на 70-80%.