Из-за загрязнений воздуха от прогулок лучше воздержаться

Хотя погода располагает к прогулкам, специалисты советуют в ближайшие пару дней от них воздержаться.

В последнее время концентрация твердых частиц в воздухе увеличилась в три раза.

Загрязнения из юго-восточных стран к нам принес ветер. Плохое качество воздуха сохранится еще несколько ближайших дней. Оставаться дома специалисты советуют людям, больным астмой, сердечными и легочными заболеваниями.

Кроме того, всем рекомендуется в эти дни ограничивать физические нагрузки на свежем воздухе, избегать транспортных артерий и самим меньше ездить на автомобилях.