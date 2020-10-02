Из-за загрязнений воздуха от прогулок лучше воздержаться
Октябрь 2, 2020 16:06
Хотя погода располагает к прогулкам, специалисты советуют в ближайшие пару дней от них воздержаться.
В последнее время концентрация твердых частиц в воздухе увеличилась в три раза.
Загрязнения из юго-восточных стран к нам принес ветер. Плохое качество воздуха сохранится еще несколько ближайших дней. Оставаться дома специалисты советуют людям, больным астмой, сердечными и легочными заболеваниями.
Кроме того, всем рекомендуется в эти дни ограничивать физические нагрузки на свежем воздухе, избегать транспортных артерий и самим меньше ездить на автомобилях.