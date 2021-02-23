Из-за загрязнения воздуха рекомендуется не выходить на улицу

Агентство по охране окружающей среды разослало жителям страны на мобильные телефоны предупреждение о повышении загрязнения воздуха.

В сообщении сказано, что 23 февраля в стране было зафиксировано значительное загрязнение атмосферного воздуха твердыми частицами. В ближайшие дни плохое качество воздуха сохранится.

На сайте Агентства по охране окружающей среды сообщается, что высокое загрязнение воздуха регистрируется на станциях измерения качества воздуха по всей Литве.

Жителям страны не рекомендуется без особой необходимости выходить на улицу в ближайшие день-два.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.