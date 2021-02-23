Безопасность Новости

Из-за загрязнения воздуха рекомендуется не выходить на улицу

Автор RUSRADIO LT 38

Агентство по охране окружающей среды разослало жителям страны на мобильные телефоны предупреждение о повышении загрязнения воздуха.

В сообщении сказано, что 23 февраля в стране было зафиксировано значительное загрязнение атмосферного воздуха твердыми частицами. В ближайшие дни плохое качество воздуха сохранится.

На сайте Агентства по охране окружающей среды сообщается, что высокое загрязнение воздуха регистрируется на станциях измерения качества воздуха по всей Литве.

Жителям страны не рекомендуется без особой необходимости выходить на улицу в ближайшие день-два.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

Метки:

Актуальные новости

Алкогольная зависимость. Отказаться не только от привычки, но и от некоторых “друзей”

Алкогольная зависимость. Отказаться не только от привычки, но и от некоторых «друзей»    

Автор Анжелика Орлёнок
Netu$il - Электро дэнс

NETU$IL представляет трек «Электро дэнс»

Автор RUSRADIO LT
Часы работы магазинов в праздничные дни

Часы работы магазинов в праздничные дни

Автор RUSRADIO LT

Защитные маски – не защищают?

Автор RUSRADIO LT
Красный крест Литвы приглашает добровольцев

Красный Крест Литвы приглашает добровольцев

Автор RUSRADIO LT
Крупные медучреждения объявили о начале вакцинации

Крупные медучреждения объявили о начале вакцинации

Автор RUSRADIO LT
Рэп-исполнительница Карди Би будет предсказывать будущее своим поклонникам

Рэп-исполнительница Карди Би будет предсказывать будущее своим поклонникам

Автор Эвелина Никанорова
Рождественское поздравление Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и госпожи Дианы Науседене

Рождественское поздравление Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и госпожи Дианы Науседене

Автор RUSRADIO LT
Группировка Сергея Шнурова выпустила сюжетный ролик в поддержку свежей песни «Миг».

«Ленинград»: мини-фильм на новый сингл «Миг»

Автор Эвелина Никанорова