Изменения карантина, вступившие в силу с сегодняшнего дня

С сегодняшнего дня ученики 12-х классов вернулись в школы. Так они смогут лучше подготовиться к приближающимся выпускным экзаменам.

Для двенадцатиклассников предусмотрен смешанный порядок обучения. Более половины уроков должны проходить в контактном режиме. Их можно организовать также на свежем воздухе или посменно. Ученики и учителя в классах обязаны постоянно находиться в масках, проветривать помещения, дезинфицировать поверхности. Тесты на коронавирус не обязательны, но настоятельно рекомендованы.

Что же касается учеников 5-11 классов, то в этом случае решение принимают самоуправления. Столичный муниципалитет еще на прошлой неделе решил, что школьники Вильнюса будут учиться дистанционно. Аналогичное решение приняла и мэрия Клайпеды.

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Кроме того, с сегодняшнего дня наконец могут возобновить работу рыночные торговцы. Продавцы промтоваров, которые возвращаются в свои киоски, обязаны ограничивать количество покупателей, обеспечивать для них безопасную площадь в помещении, носить маски и придерживаться всех других требований безопасности.

Представители Ассоциации малого бизнеса заверили, что продавцы давно были готовы возобновить свою работу.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.