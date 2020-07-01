Изменения, которые начали действовать с сегодняшнего дня

С сегодняшнего дня в нашей стране вступили в силу некоторые изменения.

* Сегодня — последний день подачи деклараций о доходах за минувший год — это относится к самозанятым людям, а также к тем, кто в прошлом году продавал недвижимость, автомобиль, или получал доход с аренды жилья. Изменились правила для некоторых категорий людей, которые работали по бизнес-удостоверениям — это, например, работники автосервисов, няни, строители — теперь им придется оформлять справку об индивидуальной деятельности. Кроме того, с сегодняшнего дня при сдаче жилья в аренду на каждый объект недвижимости надо брать отдельное удостоверение. Напомню, страница налоговой инспекции — vmi.lt, телефон — 1882.

* Изменяются правила проведения массовых мероприятий — на открытых площадках в них могут участвовать 1000 человек, на закрытых — до 200.

* Владельцы автотранспортных средств теперь должны платить налог на автомобильные загрязнения — это надо делать при первой регистрации автомобиля либо при смене владельца. В зависимости от топлива и объемов выбросов углекислого газа, размер налога может колебаться от 13,5 до 540 евро. Не надо будет платить налог тем, чьи автомобили выбрасывают в окружающую среду до 130 грамм углекислого газа на километр.

* Снизились цены на электроэнергию и газ для бытовых потребителей. За электричество цена снизилась на 8%, или на чуть более одного цента за киловатт-час — примерно до 14 центов. За газ — примерно на 15-20%, или на 8 центов за кубометр меньше — до 47 центов для приготовления пищи и до 28 — для отопления жилья.

* Шенгенские визы для граждан Беларуси с сегодняшнего дня стали дешевле — теперь их стоимость — не 80, а 35 евро, срок рассмотрения заявок — до 10 дней. Для граждан Евросоюза стоимость виз аналогичная. Правда, стоит обратить внимание, что из-за коронавируса на сегодняшний день границы Шенгена, в том числе и нашей страны, для Беларуси пока закрыты.

* Сегодня также должен был вступить в силу новый порядок приобретения компенсируемых лекарств, которые для малоимущих сеньоров и лиц старше 75 лет будут выделяться без доплаты. Однако, по словам представителей Минздрава, к этому не удалось подготовиться, и в аптеках по-прежнему могут возникнуть проблемы при получении компенсируемых лекарств бесплатно. Устранить проблемы планируется в течение недели.