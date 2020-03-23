Изменения на автозаправочных станциях

Сотрудники различных литовских АЗС отметили, что карантин, который был объявлен 16 марта, они почувствовали ещё 15 марта, когда поток автомобилей заметно снизился. Руководители крупных сетей АЗС рассказали, что к середине недели количество водителей снизилось более, чем на треть.

Между тем, новые правила, вступившие в силу вместе с карантином, предписывают максимально короткие визиты на АЗС — с какой бы целью вы туда ни заехали. И если в самый первый день карантина на некоторых заправках ещё можно было увидеть закусывающих и пьющих кофе водителей, то уже на следующий день всё кардинально поменялось: все зоны для принятия пищи были закрыты, везде появились бутылки с дезинфекционной жидкостью, увеличилось количество одноразовых перчаток, а работники отделены от посетителей защитным стеклом. Помимо этого на многих АЗС указаны зоны, где следует находиться посетителям. Также просят рассчитываться банковскими карточками или мелкими купюрами, купюры номиналом в 100 евро и крупнее не принимают. Пищевые продукты продают только в пакетах, иногда двойных, а одноразовые стаканчики с кофе подают кассиры. Не удивляйтесь, если заехав на АЗС, она окажется закрытой, ведь после введения карантина, работники станций стали чаще закрывать их для дезинфекции на 15 минут, а порой и дольше. И если в самом начале карантина такие меры безопасности вызывали удивление, то теперь все отлично понимают, что это необходимо.