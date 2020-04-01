Изменения на дорогах Литвы

С сегодняшнего дня в Литве поменялись многие Правила дорожного движения. Первое изменение, вступившее в силу с 1 апреля, касается летней резины. Её можно использовать с сегодняшнего дня и ездить на ней до 10 ноября. В свою очередь, если раньше относительно шипованной резины было строгое правило, обязывающее водителей сменить её до 10 апреля, то в этом году МВД Литвы решило не наказывать водителей, которые по причине продлённого карантина могут не успеть этого сделать до 10 числа. По словам представителей МВД Литвы, по окончании карантина водителям будет дано время, чтобы сменить шипованные покрышки, если, конечно, кто-то с такими покрышками вообще ездил этой зимой. Помимо этого представители МВД Литвы сообщили, что на время карантина не будут штрафовать водителей пожилого возраста, у которых будут просрочены водительские права. Также с сегодняшнего дня поменялась и допустимая скорость движения на автомагистралях. С апреля по октябрь допустимая скорость на автомагистралях составляет 130 км/ч. На скоростных дорогах — не выше 120 км/ч, на асфальтированных и бетонных дорогах — не выше 90 км/ч, на других дорогах — не выше 70 км/ч. В свою очередь, начинающие водители с апреля по октябрь могут ездить по автомагистралям на скорости не выше 100 км/ч, на скоростных дорогах — не выше 90 км/ч, на асфальтированных и бетонных дорогах — не выше 80 км/ч, на других дорогах — не выше 70 км/ч.