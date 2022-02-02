Изменения, принятые на заседании Правительства. Подробности

Сегодня, 2 февраля, на заседании Правительства Литвы был принят ряд изменений. Прежде всего, «паспорт возможностей» с субботы не понадобится ни в кафе, ни в магазинах, ни на мероприятиях.

По решению Правительства действие документа приостанавливается с 5 февраля. В то же время во всех торговых точках, находящихся в помещениях, – магазинах, рынках и пр. – необходимо будет обеспечивать не менее 15 кв. м площади на одного покупателя. Либо одновременно обслуживать только одного человека. А при предоставлении прочих контактных услуг, проведении культурных и спортивных мероприятий, праздников и ярмарок, сохранятся многие из знакомых требований. Необходимо регулировать потоки людей, придерживаться дистанции и гигиены, носить медицинские маски или респираторы.

Подчеркивается, что прививки остаются самой надежной защитой от тяжелых форм болезни и смерти.

Кроме того, отныне работникам не надо сдавать профилактические тесты на ковид. В том числе – медикам и соцработникам. Правительство решило отказаться от периодического тестирования специалистов. Отмечено, что из-за быстрого распространения омикрона стало нецелесообразным выделять отдельные сферы деятельности, где проводится профилактическое тестирование на ковид.

Правительство утвердило также нулевой тариф НДС на отопление. Планируется, что льгота будет действовать задним числом, с начала января, – и до конца апреля, когда заканчивается отопительный сезон. При этом экономисты критикуют такие планы как не дающие пользы рядовым гражданам, но отнимающие деньги у бюджета. Решение по поводу нулевого тарифа НДС на тепло будет принято после того, как за него проголосует Сейм.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.