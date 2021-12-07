Изменения с 1 января: поправки к ПДД, требования к аптечкам

С Нового года нас ждет много изменений, связанных с организацией дорожного движения. С 1 января вступят в силу поправки к Правилам дорожного движения (ПДД). Изменятся и требования к аптечкам в автомобилях. Ниже – подробности о самых важных моментах.

Автомобильные аптечки

С 1 января меняются требования к аптечкам в автомобилях. Согласно правилам, новую аптечку покупать необязательно – достаточно пополнить состав уже имеющейся. Что обязательно должно быть в аптечке:

одноразовая маска для защиты лица/маска для реанимирования,

быстрые маски первой помощи (2 шт.)

одноразовые гипотермические (охлаждающие) пакеты (2 шт.),

медицинский жгут-турникет для остановки сильных кровотечений, применяемый на руках или на ногах (2 шт.)

Полная аптечка стоит около 30-40 евро, только обязательно надо проверять ее содержимое. За отсутствие аптечки или ее составляющих будут штрафовать. В первый раз выносится предупреждение. Во второй раз полагается штраф в размере 5 евро. За повторное нарушение штраф составит 10-12 евро.

Кроме того, с 1 января 2022 года вступают в силу существенные изменения Правил дорожного движения (ПДД).

Аварийный коридор для спецтранспорта

С 1 января изменится порядок предоставления «аварийного коридора» для спецтранспорта. Согласно новому принципу водители должны будут:

• на дорогах с одной полосой движения в каждую сторону – уступать дорогу спецтранспорту, съехав вправо;

• на дорогах с более чем одной полосой движения в каждом направлении – автомобили на крайней левой полосе должны двигаться влево, а автомобили на правой полосе – вправо (применимо, когда специальные автомобили едут в том же направлении).

Ширина аварийного коридора должна быть не менее 3 м. Поэтому если в одном направлении есть всего две узкие полосы, и нет возможности создать достаточно широкий аварийный коридор, водителям спецтранспорта придётся выбирать другие варианты – например, движение по встречной полосе. При этом, как и прежде, если водитель видит спецтранспорт со специальными светосигнальными мигалками, он должен уступить ему дорогу.

Запрет на использование специальных фонарей водителем школьного автобуса

Бывают случаи, когда школьные автобусы ездят со включенными оранжевыми сигнальными лампами, хотя по правилам их следует использовать только во время посадки и высадки учащихся. В поправках указывается, что когда автобус начинает движение, свет должен быть выключен.

Порядок движения на общих полосах торможения и разгона

В ПДД внесены поправки, которые четко регулируют дорожную ситуацию, когда водитель намеревается въехать в транспортный поток на полосе торможения и разгона.

если водитель, находящийся в полосе торможения или разгона, хочет влиться в поток слева, он должен пропустить водителей, которые едут по левой полосе и не меняют направление движения.

если водитель, въехавший в полосу торможения или разгона, хочет влиться в поток слева, а находящиеся слева водители хотят попасть в полосу торможения и разгона, то находящийся справа водитель, который хочет перестроиться влево, должен пропустить тех, кто перестраивается в полосу торможения и разгона.

если водитель, находящийся в полосе торможения или разгона, не меняет направления движения и едет по ней дальше, то те, кто перестраиваются в эту полосу, должны его пропускать, поскольку он не меняет направления движения.

Поворот налево и обгон

Новые поправки устанавливают единые условия для поворота на перекрестке и за его пределами. Раньше правила не предусматривали обязательства при повороте налево не на перекрестке пропускать обгоняющее водителя транспортное средства. По новым правилам водитель, который собирается повернуть налево (развернуться) не на перекрестке, должен пропустить не только движущиеся в обратном направлении прямо или направо транспортные средства, но и обгоняющий его транспорт, если совершающий обгон уже перестроился и начал совершать маневр обгона (в разрешенном месте).

Обгон

Обгон считается одним из самых опасных маневров на дорогах. Из-за нарушений правил обгона в 2020 г. погибло 12% всех пострадавших в дорожных происшествиях. Дополнения в пункт 136 ПДД призывают водителей обратить внимание на то, что обгон следует производить с дополнительными мерами предосторожности, а необязательных обгонов надо избегать.

По правилам обгон выполняется в том случае, когда это необходимо: чтобы объехать медленно движущееся транспортное средство, но без превышения допустимой скорости движения. Таких обгонов, когда при интенсивном движении автомобиль «ныряет» в поток, обгоняя колонну транспорта, и тем самым мешает движению всех находящихся в ней транспортных средств, следует избегать.

Правила парковки во дворах

Правила пополнились новым пунктом, который запрещает останавливаться или парковаться на расстоянии менее 5 м от пересечения дороги и въезда во двор. Исключение составляют случаи, когда это разрешается дорожными знаками. При этом запрет распространяется на ту сторону дороги, где есть въезд во двор и выезд из него. Такие поправки вызваны тем, что транспортные средства, которые паркуются в подобных местах, ограничивают видимость, мешают пешеходам и велосипедистам, затрудняют работу спецтранспорта.

Зарядка электромобиля

В правила внесены поправки, которые должны помочь сократить число злоупотреблений, когда точки зарядки электромобилей используются не по назначению, а для парковки. Изменения обязывают водителя электромобиля как можно быстрее освободить место зарядки автомобиля, если иное не обозначено знаком Stovėjimo ribotą laiką vieta («Место парковки в течение ограниченного времени»).

Разворот на регулируемом перекрестке

Новые правила упрощают порядок движения на регулируемом перекрестке, когда один автомобиль разворачивается, а другой поворачивает направо. Согласно поправкам к ПДД, водитель, который разворачивается на регулируемом перекрестке, должен уступать дорогу транспортным средствам, которые движутся на зеленый свет с других направлений.

Исключение. У водителя, который разворачивается, есть преимущество в том редком случае, когда другой водитель поворачивает направо при красном сигнале светофора, руководствуясь табличкой с зеленой стрелкой. В этом случае водитель, поворачивающий направо, обязан пропустить всех участников движения.

Вся информация о поправках в ПДД с 1 января – на странице Министерства путей сообщения.