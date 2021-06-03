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Изменения в движении общественного транспорта в День отца

Автор Евгений Русаков 15
Изменения в движении общественного транспорта в День отца

В это воскресенье в Литве будет праздноваться День отца. По этому случаю в движение общественного транспорта будут внесены небольшие изменения.

В пятницу, 4 июня, по 63 маршруту будут курсировать автобусы с большей вместимостью, а 5 и 6 июня они будут курсировать чаще.

С 4 по 6 июня по 37 маршруту будут курсировать автобусы с большей вместимостью, а автобусы, курсирующие по 88 маршруту, будут дополнительно останавливаться на остановке Тизенхаузу.

5 и 6 июня по 36 маршруту будут курсировать автобусы с большей вместимостью.

Кроме того, из-за работ на перекрёстке Веркю-Карейвю изменится расписание и маршрут 6 троллейбуса и 7 автобуса. Также изменятся маршруты автобусов, курсирующих по маршрутам 1G, 2G, 3G, 5G, 8, 9, 10, 24, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 46, 48, 49, 52, 53, 56, 63, 66, 87, 89,  91, 92, 93, 94, во время тех рейсов, когда транспорт будет следовать в автобусный парк. Изменения планируются до 10 июня включительно.

Во время дорожных работ на перекрёстке Веркю-Карейвю будет сужена проезжая часть и запрещено движение налево с ул. Карейвю на ул. Веркю, подъезжая к перекрёстку со стороны ул. Кальварию. Изменения в движении коснутся и ул. Веркю. Подъезжая к перекрёстку со стороны автобусного парка всё движение будет направлено направо, на ул. Карейвю.

Представители столичного самоуправления приносят свои извинения за временные неудобства и просят водителей заранее планировать свои поездки.

Также необходимо добавить, что с 4 июня изменится расписание автобусов, курсирующих по маршрутам 2, 5, 12, 16, 19, 34, 58, 61, 82, 88. Также, учитывая пожелания жителей, изменится расписание автобусов, курсирующих по маршрутам 25 и 68.

Новое расписание общественного транспорта можно найти на страницах stops.lt и judu.lt.

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