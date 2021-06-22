Бизнес

Новые изменения в пособиях для самозанятых лиц

Автор Евгений Русаков 23
Новые изменения в пособиях для самозанятых лиц

С ослаблением карантинных ограничений всё больше самозанятых людей могут возобновить или более активно осуществлять свою деятельность. Поэтому Правительство Литвы решило сократить список получателей пособий. За июнь пособие получат те, кто осуществляет наиболее ограниченную деятельность. Таких видов деятельности – 17.

Если конкретнее, то в список входят следующие виды деятельности: перевозка пассажиров, услуги по размещению, услуги питания, услуги фотографа, туристические агентства, организация экскурсий, организация деловых мероприятий, образование, здравоохранение, а также спортивные, культурные, творческие, художественные и развлекательные мероприятия, азартные игры и букмекерские конторы и, наконец, другие виды деятельности в сфере личных и бытовых услуг.

Те, кто работает в этих сферах, по-прежнему смогут получать государственную помощь. В свою очередь, тех, кто из-за ослабления карантина больше не будет получать пособие самозанятым лицам, проинформируют об этом по телефону или электронной почте.

Кроме того, с 1 июля вступят в силу поправки к Закону о занятости. Граждане, претендующие на пособие в размере 260 евро, должны будут соответствовать ещё большему количеству критериев.

1. Они должны быть включены в список самозанятых лиц, признанных пострадавшими от чрезвычайной ситуации и карантина, во время которого Правительство ввело ограничения на хозяйственную деятельность. В этот список входят самозанятые лица:

  • чья экономическая деятельность была ограничена во время чрезвычайного положения и карантина и чей доход за последний отчётный период уменьшился как минимум на 30% по сравнению с доходом предпоследнего отчётного периода;
  • чей доход от деятельности в 2019 году был не менее 3084 евро (не включает пособие по самозанятости);

2. Их деятельность зарегистрирована на протяжении как минимум трёх месяцев за 12-месячный период и не была снята с учёта до даты объявления Правительством чрезвычайного положения и карантина;

3. Если самозанятый человек работает по найму, вознаграждение, начисляемое согласно трудовому договору или правовым отношениям, эквивалентным трудовым отношениям, не должно превышать минимальную месячную заработную плату, утверждённую Правительством;

4. Если это юридическое лицо, то у него не должно быть статуса компании «‎в стадии ликвидации или банкротства».

Пособие будет выплачиваться до 31 августа этого года. Необходимо также уточнить, что пособия за предыдущий месяц выплачиваются до конца текущего месяца. Это означает, что выплаты за август будут выплачены в сентябре.

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