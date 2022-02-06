Изменения в правилах для людей, прибывающих из стран ЕС

С субботы, 5 февраля, произошли изменения в правилах для путешественников. Не осталось изоляции для прибывающих из стран ЕС. Однако людям, не вакцинированным бустерной дозой, придется тестироваться.

В списке пораженных коронавирусом стран все государства Европейской экономической зоны из красной зоны перешли в желтую. Это означает, что путешественникам теперь не надо изолироваться после пересечения границы. Однако те люди, которые не привились и не болели в последние 180 дней, либо были привиты, но более 270 дней назад, в обязательном порядке должны сделать тест на COVID-19.

Для унификации требований, действующих в других странах ЕС, тест на коронавирус не нужно делать лицам, у которых есть европейский COVID-сертификат.

Вся подробная информация – на странице Министерства здравоохранения Литвы.