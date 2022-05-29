Изменения в Правилах дорожного движения (KET), которые вступают в силу с 1 июня

С 1 июня в Литве вступают в силу новые поправки к Правилам дорожного движения (KET), которые изменят порядок движения транспортных средств. Появятся специальные велосипедные улицы и новые дорожные знаки. А движение общественного транспорта будет регулироваться при помощи обновленной разметки полос и специальных светофоров.

Полосы движения, обозначенные буквой «А» или символом «А+»

Правила дорожного движения (KET) предусматривают, что с 1 июня на улицах могут появиться два типа полос движения, предназначенных для общественного транспорта. Они маркируются буквой «А» или символом «А+». Цель – более эффективно организовать движение общественного транспорта и побудить жителей страны выбирать экологически чистый транспорт.

Поправки к KET предусматривают, что по дороге, обозначенной дорожным знаком «Полоса движения для общественного транспорта» и буквой «А», может двигаться только общественный транспорт.

По дороге, отмеченной знаком «Полоса движения для общественного транспорта» и символом «А+», запрещается движение других транспортных средств, за исключением велосипедов, мопедов и легких квадроциклов.

По полосе «А+» могут также двигаться автомобили для людей с ограниченными возможностями, на которых человек едет в образовательное учреждение или из него, в дневной центр для людей с ограниченными возможностями или из него, при условии, что маршрут движения согласован с собственником дороги.

Кроме того, по решению собственника дороги (самоуправления) по полосе «А+» могут ехать такси, автомобили с четырьмя (и более) пассажирами, электромобили и мотоциклы.

Организация движения по велосипедным улицам

Чтобы создать максимально безопасные условия для велосипедного движения и решить вопрос отсутствия велосипедной инфраструктуры, в тех местах, где невозможно сделать велосипедные дорожки или велосипедные полосы, могут быть оборудованы велосипедные улицы. Они будут обозначаться новым дорожным знаком «Велосипедная улица».

Велосипедные улицы могут быть организованы на тихих улицах с медленным движением. Например, на узких улицах старого города или курорта. На них будет смешанное движение моторных и немоторных транспортных средств и будут применяться специальные требования Правил дорожного движения.

На велосипедной улице:

запрещено движение со скоростью выше 30 км/ч;

нельзя объезжать транспортные средства, выезжая на встречную полосу (объезжать по полосе движения в том же направлении разрешается);

на велосипедистов не распространяется требование ехать в ряд и как можно ближе к правому краю полосы движения.

Светофоры для общественного транспорта

В поправках к КЭТ предусматриваются отдельные светофоры, предназначенные только для общественного транспорта. Такие светофоры могут устанавливаться на перекрестках, где:

есть полоса движения, обозначенная буквой «А» (например, на Т-образных перекрестках);

целесообразно разрешить общественному транспорту выезжать на перекресток раньше, чем остальному потоку транспорта.

О новых дорожных знаках и других изменениях в Правилах дорожного движения (KET), вступающих в силу с 1 июня, можно узнать на страницах Министерства путей сообщения Литвы.