С 4 апреля Вступили в силу Изменения в работе общественного транспорта столицы. Сокращается количество маршрутов в течение дня и с 20:00 до 22:00. Эти изменения коснулись и работу в выходные дни.

Вот наиболее актуальные изменения :

С 4 апреля. В Выходные и в праздничные дни 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 1, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 43, 46, 48, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 73, 75, 82, 88, 114 автобусы и 1, 2, 3, 4, 7, , 12, 14, 16, 17, 19, 20 троллейбусы будут работать в соответствии с новым расписанием движения.

С 6 апреля. Автобусы: 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 43, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 61, 62, 66, 68, 73 75, 76, 82, 87, 88, 114, 116 и Троллейбусы: 1, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20 будут курсировать по новому графику.

Автобусы 33-го маршрута временно не останавливаются на дополнительной остановке в Калненай (альтернатива для пассажиров: 33 автобус, идущий по Juodasis kelias).

Общественный транспорта работает до 22:00 по будням, за исключением троллейбусов: 4, 6, 12, 15, 18 и автобусов 24, 25. По выходным весь транспорт курсирует до 22:00.

Приостанавливается движения автобусов 65 маршрута (альтернативы для пассажиров: автобусы 35, 36, 66, 76 ), автобусов 89 маршрута (альтернативы для пассажиров: автобусы 1G, 10, 31, 33, 53), троллейбусов 21 маршрута(альтернативы для пассажиров автобусы 4G и троллейбусы 12, 17, 20 маршрутов).

График изменений пассажиры найдут www.stops.lt, в приложениях m.Ticket, Trafi, вы также можете получить по телефону 85 210 7050. Просьба не придерживаться расписания транспорта на остановках.