Listen to «ОБРАЗОВАНИЕ — изменения в расписании госэкзаменов, рекомендации школам о дистанционном обучении» on Spreaker.



В связи с объявленным карантином представители Министерства науки, образования и спорта Литвы объявили о том, что в расписание госэкзаменов внесены некоторые изменения: устная проверка знаний родного языка (русский, польский, белорусский, немецкий) будет продлена до 15 мая; зачёт по литовскому языку и литературе будет продлён до 4 мая, а экзамен по искусству и технологиям будет продлён до 28 апреля.

Помимо этого устная часть экзаменов по иностранным языкам будет перенесена с апреля на повторную сессию, которая запланирована на июнь. Если точнее, то устные части экзаменов по немецкому и французскому языкам состоятся 22 июня, по русскому языку — 25 и 26 июня, и по английскому языку — 26 и 30 июня. Наряду с этим Министерство просвещения Литвы представило свои рекомендации и предложения школам по поводу того, как осуществлять дистанционное обучение, если карантинный период затянется дольше двух недель. По словам представителей Министерства, в этих рекомендациях перечень приспособлений и источников, которыми могут пользоваться учителя и ученики. Помимо этого уже подготовлена и постоянно пополняется электронная база данных с методическими материалами и прочей важной для школ информацией. Директора школ и самоуправления обязаны гарантировать, что с 30 марта все общеобразовательные учреждения в случае необходимости смогут обеспечить учебный процесс для детей всех школьных возрастов. То же самое относится и к высшим учебным заведениям. Во всех школах должна быть учреждена позиция администратора информационных технологий, который будет консультировать учителей и учеников. Согласно указанию Министерства просвещения Литвы, если будут дети, у которых нет возможности учиться дистанционно, то учебное учреждение может временно снабдить таких учеников необходимым оборудованием. Учителям, работающим с детьми дошкольного и младшего дошкольного возрастов, предлагается подготовить задания, соответствующие возрасту обучаемых детей. Это могут быть тематические фильмы с заданиями длительностью до 20 минут, которые помещались бы на страницах общеобразовательных учреждений. В свою очередь, родители могли бы отправлять фотографии с выполненными заданиями на указанную почту, чтобы учителя смогли оценить домашнюю работу. Помимо этого поступило предложение использовать такие программы как “Skype”, “Messenger” или “Viber” для групповых занятий, во время которых учителя преподавали бы историю, географию и прочие предметы. Необходимо отметить, что это всё пока что носит только рекомендательный характер. Однако в настоящий момент до конца непонятно, что будет с карантином, который объявлен до 30 марта. И если он будет продлён, то и учителям и ученикам лучше готовиться к этому уже сейчас.