Covid-19

Изменения в списке стран, поражённых коронавирусом

Автор Анжелика Орлёнок
Изменения в списке стран, поражённых коронавирусом
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С сегодняшнего дня из жёлтой в красную зону стран, поражённых коронавирусом, переходят острова Тенерифе, Фуэртевентура и Гран-Канария, а также Французская Гвиана. А Румыния перемещается из красной зоны в жёлтую.

Приезжим из стран красной и серой зоны не позже, чем на третий день после возвращения, рекомендуется сдать ПЦР-тест. Приезжим из стран красной зоны придётся соблюдать более строгую изоляцию. Напоминаем, что правила действий по возвращении в Литву зависят от того, в какой стране находился человек в последние 14 дней.

Новый список действует с 20 по 26 декабря.

Требования для лиц, которые прибывают из стран, поражённых коронавирусом

Зона Анкета Центра общественного здоровья Изоляция Тест на COVID-19
Не ранее чем за 48 час. до начала поездки

Вакцинированные и переболевшие / Другие

 10 дней

Вакцинированные и переболевшие / другие

 ПЦР-тест не ранее чем за 72 час. до прибытия  или тест на антиген не ранее чем за 48 часов до прибытия

Вакцинированные и переболевшие / Другие
Страны, по прибытии из которых применяются усиленные меры Да / Да Да / Да

Да / Да

Дополнительный тест (ПЦР) не позднее чем на 3-й день после прибытия и повторный ПЦР-тест не ранее 7-го и не позднее 10-го дня после прибытия

(в том числе переболевшие и вакцинированные)
Красная и серая Да / Да Нет / Да

Нет / Да

Всем категориям – и вакцинированным (переболевшим), и нет, рекомендуется ПЦР-тест не позже, чем на 3-й день после прибытия
Жёлтая Да / Да Нет / Нет Нет / Да и повторный ПЦР-тест на 3-5-й день после прибытия
Зелёная Да / Да Нет / Нет Нет / Да

 

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