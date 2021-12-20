Изменения в списке стран, поражённых коронавирусом

С сегодняшнего дня из жёлтой в красную зону стран, поражённых коронавирусом, переходят острова Тенерифе, Фуэртевентура и Гран-Канария, а также Французская Гвиана. А Румыния перемещается из красной зоны в жёлтую.
Приезжим из стран красной и серой зоны не позже, чем на третий день после возвращения, рекомендуется сдать ПЦР-тест. Приезжим из стран красной зоны придётся соблюдать более строгую изоляцию. Напоминаем, что правила действий по возвращении в Литву зависят от того, в какой стране находился человек в последние 14 дней.
Новый список действует с 20 по 26 декабря.
Требования для лиц, которые прибывают из стран, поражённых коронавирусом
|Зона
|Анкета Центра общественного здоровья
|Изоляция
|Тест на COVID-19
|Не ранее чем за 48 час. до начала поездки
Вакцинированные и переболевшие / Другие
|10 дней
Вакцинированные и переболевшие / другие
|ПЦР-тест не ранее чем за 72 час. до прибытия или тест на антиген не ранее чем за 48 часов до прибытия
Вакцинированные и переболевшие / Другие
|Страны, по прибытии из которых применяются усиленные меры
|Да / Да
|Да / Да
|
Да / Да
Дополнительный тест (ПЦР) не позднее чем на 3-й день после прибытия и повторный ПЦР-тест не ранее 7-го и не позднее 10-го дня после прибытия
(в том числе переболевшие и вакцинированные)
|Красная и серая
|Да / Да
|Нет / Да
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Нет / Да
Всем категориям – и вакцинированным (переболевшим), и нет, рекомендуется ПЦР-тест не позже, чем на 3-й день после прибытия
|Жёлтая
|Да / Да
|Нет / Нет
|Нет / Да и повторный ПЦР-тест на 3-5-й день после прибытия
|Зелёная
|Да / Да
|Нет / Нет
|Нет / Да