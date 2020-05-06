Изменились правила для парикмахерских и салонов красоты

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Минздрав Литвы обновил правила для салонов красоты и парикмахерских. Теперь парикмахеры и специалисты по маникюру могут обслуживать клиентов только в защитных масках. Перчатки, защитные очки или щитки больше не нужны.

Менять защитную маску, как и прежде, нужно будет после каждого клиента. Клиенты, в свою очередь, также обязаны быть в масках.

Напомним, что по действующим правилам можно: стричь, красить, укладывать волосы и т.п., делать маникюр, гелевый маникюр и др., а в барбершопах — стричь бороды (брить нельзя, только стричь).

Нельзя: предоставлять услуги солярия, поскольку человек там находится без одежды, он потеет; проводить лазерные процедуры, т.е. удалять волосы, выравнивать кожу, делать инъекции и др., поскольку для этого требуется прикасаться к коже; делать депиляцию (воском или иным способом). Не разрешаются также никакие косметологические услуги, т.е. коррекция бровей, губ, макияж, перманентный макияж, наращивание ресниц; нельзя делать массаж лица.

Как и прежде, в салонах красоты и парикмахерских необходимо ограничивать количество клиентов, соблюдать между ними безопасное расстояние. Помещения необходимо проветривать каждый час. Для дезинфекции рекомендуется при обслуживании клиентов устраивать перерыв не менее 15 минут.