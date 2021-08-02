Изменились требования для невакцинированных путешественников, возвращающихся в Литву из восьми стран.

Италия и Франция попали в красную зону в списке стран, затронутых коронавирусом. Поэтому с сегодняшнего дня лицам без иммунитета, которые прибывают оттуда, надо перед поездкой сделать тест, а после прибытия в Литву – изолироваться.

Делать два теста – перед поездкой и уже после возвращения – необходимо приезжающим из пяти стран желтой зоны. Это Эстония, Австрия, Исландия, Норвегия и греческий остров Тасос. А возвращающимся из Лихтенштейна невакцинированным лицам следует перед приездом получить отрицательный результат теста на ковид.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.