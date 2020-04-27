Изменилось время работы Горячей линии коронавируса
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Отныне Горячая линия коронавируса 1808 не будет работать по ночам. Новое время работы линии 1808 — с 8:00 до 23:00. Об этом сообщил глава Минздрава. Время работы горячей линии 1808 сокращено по причине того, что поток обращений существенно сократился, а в ночное звонков практически не поступало.
Изменяется также время предоставления новых данных относительно количества заражений в стране. Информация будет сообщаться не в 9 часов утра, как это было ранее, а с 10 до 11. По словам Аурелиюса Вериги, дополнительные один-два часа необходимы для сведения воедино всех цифр, поступающих из многочисленных лабораторий страны.
Помимо этого, глава Министерства здравоохранения Аурелиюс Верига заявил, что велика вероятность того, что карантин будет продлен и после 11 мая.