Listen to «Изменяется стоимость услуг Центра регистров» on Spreaker.

Информация, которая может понадобиться каждому из нас, — с завтрашнего дня меняются цены на услуги Центра регистров. В общих чертах — стоимость бумажных справок вырастет, а на многие электронные услуги цены даже станут ниже. При этом стоимость услуг будет зависеть от даты приема заявления. Если оно поступило до 17 часов 30 сентября, т.е. сегодня, — применяется старая цена, ну а на заказы, которые будут поступать с 1 октября, уже будут действовать новые расценки. Клиентам, которые заключили договоры о предоставлении или получении данных, никаких дополнительных действий делать не надо — они, как и все остальные клиенты, будут с 1 октября платить по новым расценкам.

Ознакомиться со списком новых цен можно на странице registrucentras.lt/kainos.

Для примера, регистрация ипотеки обходилась раньше в 31.28 евро, теперь за это надо будет платить 8.60.

Регистрация здания была 2,90, а теперь надо будет платить 14,85.

Вы сможете самостоятельно поинтересоваться ценами на те услуги, которые для вас актуальны, а со всеми вопросами можно обращаться по телефону (8 5) 268 8262.

В связи с тем, что Центр регистров проводит запланированные работы по технической реорганизации своих информационных систем, сегодня вечером будет приостановлена регистрация в мобильных пунктах. Она не будет проходить с конца сегодняшнего дня до 8 часов завтрашнего утра. Будут сегодня вечером временно приостановлены и другие системы Центра, среди них — недвижимости, ипотеки и некоторые другие. Сообщается также, что возможны сбои в работе системы электронного здоровья e.sveikata.

В планах Центра регистров — закончить все работы до завтрашнего утра, а своих клиентов Центр регистров просит позаботиться о самых важных делах до конца сегодняшнего рабочего дня.