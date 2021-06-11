Израиль стал первой страной в мире, где запретили продажу меха

В Израиле запретили продавать натуральный мех. Соответствующее постановление подписала министр защиты окружающей среды страны Гила Гамлиэль. Об этом сообщил The Jerusalem Post.

Закон запретит продажу и покупку меха для производства одежды. Но вот продавать мех для научных, образовательных и религиозных целей по-прежнему будет возможно. По мнению Гамлиэль, использование меха в одежде «аморально и излишне».

«Меховая промышленность является причиной гибели сотен миллионов животных во всем мире и приводит к неописуемой жестокости и страданиям», — заявила министр.

Неправительственная организация по защите прав животных Animals Now поприветствовала решение израильских властей и назвала его «исторической вехой», которая «спасет бесчисленное количество животных от ада меховой промышленности».

Отметим, что ранее ни одна страна не принимала подобного запрета. Однако в 2019 году американский штат Калифорния также запретил продажу меха для производства одежды.

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