«Я просто в шоке от того, как нас поддерживают в Литве»: история беженки из Украины Сони

Мы продолжаем нашу серию коротких рассказов о военных беженцах из Украины, которые вынужденно оказались в Литве и сегодня нашли у нас временный дом. Сегодня история Сони – творческой девушки из Днепропетровской области, которая раньше никогда не была в Литве и ничего про неё не знала.

Родные отказались уезжать

Соня – творческий человек. Это сразу понимаешь просто по внешности. А во время беседы только убеждаешься, что она человек действительно тонкий, ранимый и эмоциональный.

«До войны я занималась музыкой. Пытаюсь продолжать и сейчас», – рассказывает Соня. Сейчас она живёт в Вильнюсе, но попала в Литву практически случайно.

«Война началась 24 февраля, а 6 марта я уже покинула Украину. Я очень долго думала, всё же все родные в Украине, никто не хотел уезжать, я уговаривала: «пока есть возможность уехать, давайте»! Папа начал говорить, что это мой дом, тут мой огород, я его не брошу. Я здесь живу и занимаюсь им уже много-много лет», – вспоминает девушка и иногда прерывается. Ещё раз переживать те события тяжело. Родные так и не уехали от войны. Отец сказал, что устал начинать всё сначала. Решение остаться приняла и сестра с двумя детьми, множество других родственников.

«И я поехала сама. Вокруг было очень много историй об изнасилованиях, и меня это пугало больше всего», – продолжала Соня.

В Варшаву – без сил

«Я не спала, всё время смотрела новости, как бомбили Запорожскую АЭС. Всё это вместе собралось, накопилось… Да и знакомый с Днепра говорил: «Соня, давай, пока есть возможность уехать, надо ехать. Потом её может и не быть, мы не знаем, как всё пойдёт дальше». И я решила, что нужно ехать. Быстро собрала сумку, особенно не думала, просто уехала. Я уезжала от войны, и мне было, в принципе, всё равно куда. Хотелось сохранить жизнь. Как и всем, я думаю. Меня папа вывез в Днепр. С вокзала я уехала во Львов, а из Львова – в Варшаву. В Варшаве была уже очень уставшей. Выключалась на ходу. Идешь с чемоданом и понимаешь, что сейчас упадёшь», – вспоминает девушка.

По дороге во Львов спать было нельзя. Пассажиров предупредили, что если будут обстрелы, все должны ложиться на пол и отходить от окон.

«Такая, знаете, атмосфера ужасная. Очень страшно… Я даже слов не нахожу, чтобы описать мои чувства в тот момент. Я так устала, что мне уже было всё равно: как, куда, где, на чём… На автомате общалась уже со своим знакомым из Днепра. А он мне говорит: «Соня, давай, поезжай в Литву. У меня там есть друг, он литовец, он там живёт и тебя примет. Они сейчас помогают украинцам».

Про Литву ничего не знала

Всё очень быстро решилось. В Варшаве девушка решила, что поедет в Литву. Благо, в самой Польше было очень много волонтёров: на улицах, на самом вокзале, буквально везде, где были беженцы. Польша, к слову, приняла больше всего украинцев. Если в Литву приехало 55 тыс., то в Польше – миллионы.

«Очень много людей, которые помогали и направляли. Польский язык хоть чем-то и похож на украинский, но понять было сложно. Но было много русскоязычных волонтёров, которые помогали и направляли. А в Литве я до этого вообще никогда не была и ничего не знала про неё. Никаких знакомых у меня здесь никогда не было, я просто как по щелчку пальцев здесь оказалась», – продолжила рассказ Соня.

Мечта

В Литве она уже с 9 марта. «Когда в Украине всё это началось, то не покидало ощущение постоянного страха и напряжения. Когда я приехала, я помню, как подумала: «блин, как же классно – не летают вертолёты». Ты понимаешь, что здесь никто не будет стрелять, что здесь спокойно, что ты в безопасности. Это были мои самые первые мысли», – рассказывает Соня.

Все формальности в нашей стране, по словам девушки, удалось пройти быстро и безболезненно.

«Сейчас у меня литовский временный вид на жительство. Всё было очень быстро: миграционный центр, регистрация… Когда я приехала в Литву, то вдруг началась аллергия на что-то. А до этого никогда не было с этим никаких проблем. Пришлось обратиться за медицинской помощью. И тоже всё быстро: пришла, указала на жалобы, меня записали на приём, приняли… Всё без проблем, очень хорошо!»

Постепенно началась социализация в новой реальности, появились первые знакомства. Но всегда и везде, говорит девушка, жизнь в Литве сопровождалась поддержкой со стороны незнакомых людей.

«Такая объединённость людей, которые здесь помогают, она очень трогает. Готовность помочь в трудную минуту… Достаточно увидеть украинские флаги на улицах… я просто в шоке от того, как люди поддерживают, как они помогают. Я не встречала здесь людей, которые бы ко мне как-то плохо отнеслись. Всегда все помогают. Даже в простых магазинах… Ко мне подошла как-то женщина с товаром в руках и что-то начала спрашивать. Я говорю: Aš nemoku lietuviškai, aš iš Ukrainos (Соня произнесла фразу едва ли не без акцента – прим.) И у этой женщины был такой восторг… Я чувствовала её сочувствие, все её эмоции, тепло. Такие люди, как Олег Шураев (его фонд собрал уже порядка 1 млн евро – прим.), – просто нет слов… Мне кажется, он вообще не живёт своей жизнью сейчас… Он мне тоже очень сильно помог. Помог найти жильё. Я первое время жила в Мажейкяй, Олег помог переехать в Вильнюс», – вспоминает Соня.

«Больше всего я скучаю по свободной Украине, по родным. Я очень хочу, чтобы Украина была такой, как раньше. С Донецком и Крымом. Я такой её помню и такой её люблю», – завершила свой рассказ девушка.

Денис Тарасенко, портал zanedeliu.lt