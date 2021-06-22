Музыкальная новинка

Jah Khalib открыл треклист нового альбома балладой

Автор Эвелина Никанорова 22
Jah Khalib открыл треклист нового альбома балладой

Казахстанский хитмейкер анонсировал новый масштабный релиз. Совсем скоро Jah Khalib представит пластинку под названием Desert Eagle.

Одновременно с анонсом пластинки Jah Khalib презентовал и первый сингл из её треклиста – «Следуй за мной». Песня повторяет традиции других хитов Бахтияра Мамедова «Лейла» и «Медина», сочетая в себе восточные мотивы, философскую лирику, вокал и читку. Исполнитель призывает свою половину довериться ему и продолжить жизненный путь вместе. Вместе с оригинальной композицией вышла и её акустическая версия.

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