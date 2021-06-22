Jah Khalib открыл треклист нового альбома балладой

Казахстанский хитмейкер анонсировал новый масштабный релиз. Совсем скоро Jah Khalib представит пластинку под названием Desert Eagle.

Одновременно с анонсом пластинки Jah Khalib презентовал и первый сингл из её треклиста – «Следуй за мной». Песня повторяет традиции других хитов Бахтияра Мамедова «Лейла» и «Медина», сочетая в себе восточные мотивы, философскую лирику, вокал и читку. Исполнитель призывает свою половину довериться ему и продолжить жизненный путь вместе. Вместе с оригинальной композицией вышла и её акустическая версия.

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