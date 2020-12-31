Японский бренд Tsuchiya Kaban представил сумку для снеговика

Вслед за своей сумкой для арбуза японский бренд Tsuchiya Kaban представил еще одну необычную новинку из серии The Fun of Carrying — сумку для снеговика. Сумка выполнена в серо-графитовом цвете и имитирует его силуэт.

«Почти каждый ребенок мечтает принести домой снеговика, которого слепил во время долгих зимних прогулок», – говорят дизайнеры бренда.

В комплекте идет специальный лоток, при помощи которого снеговика можно доставать и убирать в сумку, не испортив его форму. Лоток также «закрепляет» положение снеговика внутри.

Дизайнеры сумки не забыли и про вторую важную составляющую главного зимнего символа: с внутренней стороны есть специальный кармашек, куда можно положить нос.