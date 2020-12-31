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Японский бренд Tsuchiya Kaban представил сумку для снеговика

Автор RUSRADIO LT 32
Японский бренд Tsuchiya Kaban представил сумку для снеговика

Вслед за своей сумкой для арбуза японский бренд Tsuchiya Kaban представил еще одну необычную новинку из серии The Fun of Carrying — сумку для снеговика. Сумка выполнена в серо-графитовом цвете и имитирует его силуэт.  

«Почти каждый ребенок мечтает принести домой снеговика, которого слепил во время долгих зимних прогулок», – говорят дизайнеры бренда.  

В комплекте идет специальный лоток, при помощи которого снеговика можно доставать и убирать в сумку, не испортив его форму. Лоток также «закрепляет» положение снеговика внутри.  

Дизайнеры сумки не забыли и про вторую важную составляющую главного зимнего символа: с внутренней стороны есть специальный кармашек, куда можно положить нос.

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