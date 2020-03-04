Ярмарка Казюкаса, ограничения движения автомобилей и изменения в движении общественного транспорта

Listen to «ТЕМА ДНЯ — ярмарка Казюкаса, ограничения в движении автомобилей и изменения в движении общественного транспорта» on Spreaker.

С пятницы, 6 марта, до воскресенья, 8 марта, в столице пройдёт традиционная ярмарка Казюкаса. Как обычно на время этого праздника центр Вильнюса будет закрыт для движения автомобильного транспорта, а в движение общественного транспорта будут внесены некоторые изменения. Некоторые изменения в ограничении автомобильного движения вступили в силу уже с сегодняшнего дня.

Что же касается ярмарки, то она займёт большую часть пр. Гедиминаса, пл. Лукишкю, Ратушную, Кафедральную и пл. им. Винцаса Кудирки, скверы им. Константинаса Сирвидаса, Жемайтес и Одминю, а также ул. Врублевскё, Швентарагё, Барборос Радвилайтес, Майронё, Пилиес, Диджёйи и Вокечу.

В пятницу на отрезке пр. Гедиминаса, от Лукишкской до Кафедральной площади, состоится шествие участников ярмарки, которое начнётся в 14:30. Необходимо отметить, что из-за ярмарки в период с 6 по 9 марта изменятся маршруты 10, 11, 33, 89 и 102N автобусов. Также на время ярмарки возможны некоторые несоответствия с расписанием тех автобусов и троллейбусов, чьи маршруты пролегают через центр города. С изменёнными маршрутами и расписанием столичного общественного транспорта можно ознакомиться на странице vilniustransport.lt. Помимо этого всю информацию можно узнать на странице компании “Susisiekimo paslaugos” в соц. сети Facebook, позвонив по номеру 8-5 210 7050 или при помощи моб. приложения m.stops.lt.

Движение автобусов в реальном времени можно отследить на странице stops.lt, а также при помощи мобильных приложений Trafi и m.Ticket.