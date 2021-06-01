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Эд Ширан и Кортни Кокс повторили танец из «Друзей»

Автор Эвелина Никанорова 26
Эд Ширан и Кортни Кокс повторили танец из «Друзей»

Певец Эд Ширан 30 мая опубликовал в инстаграме видео, на котором вместе с Кортни Кокс исполняет танец Моники и Росса из 10-го эпизода 6-го сезона сериала «Друзья» — «Эпизода с «халтуркой» (The One with the Routine).

«У нас был свой реюнион на этих выходных», — подписал пост Ширан, намекая на специальный эпизод сериала «Друзья: Возвращение», вышедший 27 мая на HBO Max.

Кроме того, музыкант  добавил хештеги #friends4ever и #obviouslybetterthanross («Очевидно лучше Росса»).

Напомним: по сюжету «Эпизода с «халтуркой» Моника и Росс попадают на новогоднее шоу Дика Кларка, поклонниками которого являются с детства. Отчаянно желая попасть в кадр, брат и сестра решают исполнить свой фирменный танец.

Отметим, что видео Эда Ширана посмотрели больше пяти миллионов раз.

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