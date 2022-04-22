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Эд Ширан и Лил Ким сняли клип в Киеве

Автор Эвелина Никанорова

Эд Ширан и рэпер Лил Ким представили клип «2step». Трек является ремиксом оригинальной композиции из последнего альбома Ширана «=».

Съемки видео под руководством режиссера Генри Шолфилда прошли в ноябре 2021 года в Киеве. В ролике можно увидеть, как Эд и Лил Ким ходят по улицам вечернего города, а также танцующие толпы массовки и дома, вращающиеся, как в калейдоскопе.

– Это был мой первый визит в страну, и я чувствовал себя очень желанным гостем во время моего пребывания там – от съемочной группы до многих людей, с которыми я встречался в выходные дни, – рассказал Эд. – Украина — гордая и жизнерадостная страна, и я благодарен за возможность снять там свое видео. Я поддерживаю Украину и буду жертвовать гонорары от продажи сингла и просмотра видео на гуманитарную помощь Украине.

Источник: InterMedia

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