Эд Ширан и Лил Ким сняли клип в Киеве

Съемки видео под руководством режиссера Генри Шолфилда прошли в ноябре 2021 года в Киеве. В ролике можно увидеть, как Эд и Лил Ким ходят по улицам вечернего города, а также танцующие толпы массовки и дома, вращающиеся, как в калейдоскопе.

– Это был мой первый визит в страну, и я чувствовал себя очень желанным гостем во время моего пребывания там – от съемочной группы до многих людей, с которыми я встречался в выходные дни, – рассказал Эд. – Украина — гордая и жизнерадостная страна, и я благодарен за возможность снять там свое видео. Я поддерживаю Украину и буду жертвовать гонорары от продажи сингла и просмотра видео на гуманитарную помощь Украине.