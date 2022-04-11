Эд Ширан и Тейлор Свифт пропагандируют в своих хитах нездоровый образ жизни

Сигареты, алкоголь и другие вредные вещества упоминаются в 60% современных хитов. Результаты соответствующего исследования обнародовал Daily Mail. Его авторы проанализировали тексты песен и клипы лидеров чартов с 2004 по 2020 год.

Лидером по содержанию вредного контента стал канадский рэпер Дрейк: в 23 его песнях и видео фигурируют алкоголь, наркотики (марихуана), курение (в том числе кальян и электронные сигареты). На втором месте оказалась группа Maroon 5 (десять “вредных” песен), на третьем – Тейлор Свифт, Эд Ширан и Ники Минаж (по семь). Правда, Тейлор и Эд ограничились только алкоголем и сигаретами. В список пропагандистов нездорового образа жизни попали также Джастин Бибер, Бейонсе, Кельвин Харрис, One Direction и Ариана Гранде.

– Знаменитости знают, что молодые люди смотрят на них и подражают им, – говорит руководитель исследования, доцент кафедры здоровья населения в Медицинской школе Нью-Йоркского университета Стефани Альберт. – Мы хотим, чтобы в текстах песен и клипах фигурировало гораздо меньше этих веществ. Пользы для здоровья молодых людей, которые их употребляют, нет, но, безусловно, есть много рисков и негативных последствий.

Как считают исследователи, «изображение алкоголя, сигарет, кальяна и марихуаны в текстах и ​​видеоклипах популярных песен является проблемой общественного здравоохранения» и «может служить сигналом к ​​потреблению этих продуктов и сигналом о том, что курение является социальной нормой».

Источник: InterMedia