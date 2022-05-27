Музыкальная новинка

Эд Ширан выпустил четыре новые песни на переиздании «=»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Эд Ширан представил переиздание своего последнего студийного альбома «=(Equals)».

Эд Ширан выпустил четыре новые песни на переиздании «=»

Эд Ширан

В расширенную версию под названием «= (Tour Edition)», помимо 14 треков оригинальной пластинки (вышедшей в октябре 2021 года), вошли ранее изданные в виде синглов коллаборации «The Joker And The Queen» с Тейлор Свифт, «Bad Habits» с Bring Me The Horizon, «Peru» с Fireboy DML и два ремикса «2step» с Potter Payper и Lil Baby.

На альбоме представлены и четыре совершенно новые песни. Это «One Life» и «Penguins», которые были написаны Шираном для фильма Дэнни Бойла «Yesterday», где он сыграл самого себя, и звучали там фрагментами, а также свежеиспеченные «I Will Remember You» и «Welcome to the World», которая выходит всего через несколько дней после того, как Эд и его жена Черри Сиборн во второй раз стали родителями.

Источник: InterMedia

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