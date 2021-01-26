Экологи подсчитали размер нанесенного природе ущерба

Департамент защиты природы выдвинул гражданский иск на сумму в 48 млн евро картонной фабрике Grigeo Klaipėda за загрязнение Куршского залива неочищенными сточными водами.

Размер нанесенного природе ущерба установлен на основе собранных в ходе досудебного разбирательства данных. Напомним, в прошлом марте размер первичной претензии экологов составлял всего около 4 млн. Иск передан прокурорам и будет рассматриваться вместе с уголовным делом. Когда оно будет передано в суд, пока не известно.

За загрязнение природы ответственным лицам грозит лишение свободы до 6 лет. А компании Grigeo Klaipėda – штраф в размере 5 млн евро.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.