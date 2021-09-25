Экологи приглашают понаблюдать за отлётом птиц

Осень. По графику у птиц – перелёт в тёплые края. Одни уже улетели, другие только сейчас готовятся к отлёту.

В числе тех, кто уже встаёт на крыло — журавли. Экологи призывают не упустить возможности и отправиться на природу — туда, где можно понаблюдать за стаями журавлей. Зрелище впечатляющее.

По словам представителей природоохраны, эта осень абсолютно типична для Литвы, поэтому птицы отправляются на зимовку как по графику. В числе последних в тёплые края улетают водоплавающие — утки и гуси. Они собираются в дорогу лишь тогда, когда водоёмы покрываются льдом.