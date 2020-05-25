Экология опять хромает

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В карьерах в районе Акмяне обнаружена закопанная ртуть. Несколько колб с этим опасным для здоровья человека металлом в деревне Пакалнишкю нашли рыбаки, копавшие рядом с карьером червей. Специалисты взяли для исследования пробы грунта, территория была ограждена. На этой неделе будет выяснено, сколько ртути находится в земле и как ее безопасно собрать и утилизировать.

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А рядом с Каунасом начались работы по приведению в порядок земли, загрязненной полвека назад нефтепродуктами. Непредвиденные работы настигли подрядчиков каунасского железнодорожного узла при осуществлении проекта Rail Baltica. Начав копать землю около Палемонаса, работники обнаружили большое количество загрязненного нефтепродуктами грунта. В этом месте 50 лет назад были оборудованы хранилища битума и производился асфальт, который использовали для строительства автомагистрали Вильнюс — Каунас. Вся загрязненная территория будет расчищена, загрязнения утилизированы.