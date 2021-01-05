Экспертный совет представил 4 сценария карантина

Экспертный совет при правительстве Литвы внес свои предложения о том, на основании чего можно было бы установить карантинные требования и когда карантин можно было бы смягчить.

В обнародованной во вторник правительством информации экспертов говорится о предложении разрешить общение между человеком из одного домашнего хозяйства с другим домохозяйством (независимо от его размера) с целью предоставления эмоциональной и практической помощи людям, испытывающим сильный стресс от изоляции.

Четыре сценария карантина опираются на прирост новых случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение 14 дней.

Худший сценарий – если прирост новых случаев превышает 500 случаев на 100 тыс. жителей. В такой ситуации, когда невозможно обеспечить лечение больных COVID-19, предлагается применять самые строгие меры, которые действуют сейчас.

Если прирост новых случаев будет меньше 500, но будет превышать 100 случаев на 100 тыс. жителей, карантин, по мнению экспертов, можно будет смягчить: разрешить общение двух домохозяйств, вернуться к контактному обучению в школах при регулярном тестировании учителей и учеников. При условии ограничения потоков можно было бы разрешить торговлю не только самыми необходимыми товарами.

Если прирост новых случаев на 100 тыс. жителей в течение 14 дней будет составлять 25-100, то национальные ограничения можно будет заменить локальными, разрешить общение трем домохозяйствам, снять ограничения на предоставление услуг здравоохранения, разрешить открыться заведениям общественного питания, возобновить предоставление всех услуг, проведение мероприятий с участием до 100 человек, работу музеев, театров и пр.

Отмена большинства ограничений будет возможна после того, как прирост новых случаев на 100 тыс. жителей будет меньше 25 , если доля положительных тестов на COVID не будет превышать 4% и будет эффективная система тестирования и отслеживания контактов.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон издал указ о введении нового общенационального локдауна в стране — третьего по счету с начала пандемии. Джонсон отметил, что новый, более заразный штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Соединенном Королевстве и теперь проникший во многие другие страны, распространяется с огромной скоростью, и необходимы немедленные меры для его пресечения.

В рамках нового локдауна в Британии должны оставаться закрытыми не продуктовые магазины и заведения общественного питания, закрываются начальные и средние школы.

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Шаманы Перу предсказали, что коронавирус исчезнет в 2021 году. Для этого людям нужно только «открыть свою душу и излучать миролюбие».

Шаманы провели ритуал привлечения здоровья и удачи в столицу страны Лиму. Они были в традиционной одежде, пели и держали плакат с надписью «Добро пожаловать в 2021 год». По окончании церемонии, мужчины выпустили в реку подношение.