Экспертный совет представил 4 сценария карантина

Экспертный совет при правительстве Литвы внес свои предложения о том, на основании чего можно было бы установить карантинные требования и когда карантин можно было бы смягчить.В обнародованной во вторник правительством информации экспертов говорится о предложении разрешить общение между человеком из одного домашнего хозяйства с другим домохозяйством (независимо от его размера) с целью предоставления эмоциональной и практической помощи людям, испытывающим сильный стресс от изоляции.Четыре сценария карантина опираются на прирост новых случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение 14 дней.
- Худший сценарий – если прирост новых случаев превышает 500 случаев на 100 тыс. жителей. В такой ситуации, когда невозможно обеспечить лечение больных COVID-19, предлагается применять самые строгие меры, которые действуют сейчас.
- Если прирост новых случаев будет меньше 500, но будет превышать 100 случаев на 100 тыс. жителей, карантин, по мнению экспертов, можно будет смягчить: разрешить общение двух домохозяйств, вернуться к контактному обучению в школах при регулярном тестировании учителей и учеников. При условии ограничения потоков можно было бы разрешить торговлю не только самыми необходимыми товарами.
- Если прирост новых случаев на 100 тыс. жителей в течение 14 дней будет составлять 25-100, то национальные ограничения можно будет заменить локальными, разрешить общение трем домохозяйствам, снять ограничения на предоставление услуг здравоохранения, разрешить открыться заведениям общественного питания, возобновить предоставление всех услуг, проведение мероприятий с участием до 100 человек, работу музеев, театров и пр.
- Отмена большинства ограничений будет возможна после того, как прирост новых случаев на 100 тыс. жителей будет меньше 25 , если доля положительных тестов на COVID не будет превышать 4% и будет эффективная система тестирования и отслеживания контактов.
***Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон издал указ о введении нового общенационального локдауна в стране — третьего по счету с начала пандемии. Джонсон отметил, что новый, более заразный штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Соединенном Королевстве и теперь проникший во многие другие страны, распространяется с огромной скоростью, и необходимы немедленные меры для его пресечения.В рамках нового локдауна в Британии должны оставаться закрытыми не продуктовые магазины и заведения общественного питания, закрываются начальные и средние школы.
***Шаманы Перу предсказали, что коронавирус исчезнет в 2021 году. Для этого людям нужно только «открыть свою душу и излучать миролюбие».Шаманы провели ритуал привлечения здоровья и удачи в столицу страны Лиму. Они были в традиционной одежде, пели и держали плакат с надписью «Добро пожаловать в 2021 год». По окончании церемонии, мужчины выпустили в реку подношение.