Эксперты сформировали мнение о «паспорте возможностей»

Продолжается обсуждение так называемого паспорта возможностей. Этот вопрос рассматривался Советом экспертов, сформированном при правительстве.

По мнению экспертов, непривитые люди и те, кто не болел коронавирусом, даже при регулярном тестировании не могут соответствовать критериям безопасного в плане COVID-19 человека.

Кроме того, после вакцинации остается риск передачи заболевания, хоть и незначительный. Поэтому тесный контакт между вакцинированными и невакцинированными людьми остается для последних опасным. А значит, на массовых собраниях надо будет соблюдать требование ношения масок и социальной дистанции.

Экспертный совет сформировал мнение, когда человека можно считать иммунизированным:

– через 1 неделю после второй дозы вакцин Moderna или Pfizer;

– через 4 недели после введения вакцины Johnson & Johnson;

– через 4 недели после первой дозы AstraZeneca. Однако этот статус утрачивается, если после 4-12 недель не будет введена вторая доза препарата;

– 180 дней после того, как человек переболел COVID-19, а после этого периода привился одной дозой любой вакцины;

– 60 дней после случайного (т.е. без подтвержденного заболевания и без вакцины) установления антител, а после этого периода – после введения разовой дозы любой вакцины.

Люди, у которых нет иммунного ответа (невакцинированные и те, кто не болел COVID-19), по мнению экспертов, могут быть освобождены от некоторых ограничений только в том случае, если будут регулярно проходить тестирование. Такое тестирование могло бы использоваться в качестве дополнительной меры безопасности. Например, неиммунизированные люди могли бы допускаться в кинотеатр при соблюдении безопасного расстояния, с масками для лица и при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного менее 24 часов назад.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.