Помощь Украинцам

«Экспресс Маркет» приглашает украинцев присоединиться к своей команде

Автор R•RADIO

По данным ООН, с начала войны Украину покинули более пяти миллионов человек. Чтобы помочь украинцам, которые приехали в Литву, торговая сеть «Экспресс Маркет» приглашает их присоединиться к своей команде. Каждому новому сотруднику будут выплачивать безвозмездное пособие в размере 300 евро.

«Экспресс Маркет» приглашает украинцев присоединиться к своей команде

В торговой сети «Экспресс Маркет» уже работает 10 украинцев. Каждый работник из Украины носит бейдж с надписью «Я из Украины. Я еще не говорю по-литовски». Таким образом розничная сеть пытается избежать недопонимания и оградить своих покупателей от недоразумений, которые могут возникнуть при обращении за помощью к сотрудникам.

Напоминаем, что согласно данным Департамента cтатистики в Литве сейчас зарегистрировано чуть более 49 тысяч украинских беженцев.

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