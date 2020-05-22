Listen to «Экспресс-тесты — не самое надежное средство диагностики» on Spreaker.

Экспресс-тесты на коронавирус непригодны для диагностики заболевания, сообщают ученые Вильнюсского университета. С помощью таких тестов устанавливается наличие в крови человека антител. Самые правильные результаты можно получить при проведении экспресс-теста спустя 14-50 дней после появления первых симптомов COVID-19 или установления заболевания. Результаты исследования ученых означают, что экспресс-тесты непригодны для диагностики острой инфекции.