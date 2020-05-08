Listen to «Экзамен для желающих проверить свои знания о Евросоюзе» on Spreaker.

В Литве проходит ставший уже традиционным Европейский экзамен.

В этом году впервые — в виртуальном пространстве. Проверить свои знания о Евросоюзе, его истории, географии, языках и культуре могут все желающие. Это можно сделать на сайте egzaminas.eu. Участникам экзамена необходимо будет за 10 минут ответить на 10 вопросов теста. Темы этого года — зеленый курс Европы и цифровые технологии. Лучшие участники экзамена попадают во второй тур, и уже его финалисты будут бороться за призы.