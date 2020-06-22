Экзаменационная сессия началась. Успеха всем абитуриентам!

Сегодня началась экзаменационная сессия на получение аттестата зрелости. Первым в списке экзаменов стал госэкзамен по английскому языку — его сегодня сдавали более 18,5 тысяч абитуриентов. Экзамен по английскому языку — самый популярный из всех госэкзаменов, возможных по выбору. Такой же высокой популярностью пользуется экзамен по математике — его в нынешнем году будут сдавать около 16 тысяч учащихся. Ну и, конечно, экзамен по литовскому языку, который является обязательным для всех, — будут сдавать все желающие получить аттестат зрелости — из них около 17 тысяч выбрали государственный экзамен, около 8,5 тысяч — школьный.

Далее в списке сдаваемых предметов — русский язык для учащихся школ с литовским, польским, белорусским и другими языками обучения. Он пройдет 23 и 25 июня. Вся сессия продлится до 21 июля, завершит ее госэкзамен по физике. А 22 июля начнется повторная сессия, которая продлится до 4 августа. К слову, по субботам в этом году экзамены проводиться не будут.

Следует отметить, что экзамены в этом году, несмотря на отмену карантина, проходят с повышенными требованиями безопасности. Основное отличие от прошлых лет — учащиеся сдают экзамены группами по 9 человек, а в прошлом году в группах было по 14 ребят. На экзаменах увеличено расстояние между абитуриентами, им надо позаботиться и о защитных масках.

Традиционно для получения аттестата на зрелость надо сдать два государственных экзамена: обязательный по литовскому языку и литературе и еще один на выбор, либо можно написать и защитить выпускную работу. Всего кандидаты могли выбирать не более 7 экзаменов.

Основная экзаменационная сессия на получение аттестата зрелости продлится до 21 июля, а результаты будут объявлены к 5 августа. Всем учащимся остается пожелать успехов в сдаче экзаменов!