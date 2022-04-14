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Экзамены для учащихся, заканчивающих украинские школы

Автор R RADIO LT

В этом году Украина отказалась от экзаменов на аттестат зрелости. При этом для тех, кто планирует поступать в украинские вузы, будет подготовлен тест.

Экзамены для учащихся, заканчивающих украинские школы

Тест будет состоять из вопросов по истории Украины XX-XXI веков, математике и украинскому языку. Тем, кто не планирует учиться, будет достаточно годовых оценок для получения аттестата.

Эта процедура также распространяется на выпускников, бежавших от войны в другие страны, в том числе в Литву. Напоминаем, что ранее Министерство просвещения Литвы сообщило о том, что украинские выпускники могут сдавать экзамены на аттестат зрелости в Литве. Просьбу о выборе предметов и сдаче экзаменов можно подавать до 24 мая этого года.

Задания экзаменов, за исключением экзаменов по литовскому языку и литературе, а также иностранному языку, будут переведены на украинский язык, равно как и инструкции по проведению экзаменов. Отвечать ученики смогут на своем родном языке. При оценке заданий по географии и истории не будет оцениваться та часть, которая связана с историей и географией Литвы.

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