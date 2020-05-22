Экзамены на аттестат зрелости будут сдавать почти 30 тысяч абитуриентов

Согласно заявлению Министерства образования, науки и спорта, в этом году 28267 абитуриентов будут сдавать экзамены на аттестат зрелости.

Министерство напоминает, что экзамен по литовскому языку и литературе является обязательным, его должны сдавать все, кто хочет получить аттестат зрелости. Как и в прежние годы, из экзаменов по выбору по-прежнему популярны английский язык, затем следует математика, за ней — история.

Напоминаем, что экзаменационная сессия в этом году начнется позднее обычного — в конце июня.