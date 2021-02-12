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Экзамены на аттестат зрелости планируется отсрочить

Автор RUSRADIO LT 9
Экзамены на аттестат зрелости планируется отсрочить

Министр науки, образования и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сказала, что из-за карантина и проблем, связанных с удаленным обучением, в этом году экзамены на аттестат зрелости, скорее всего, снова отсрочат.

А дополнительное время будут использовать для интенсивных консультаций учеников. По ее словам, было решено не отказываться от экзаменов.

Шюгждинене заметила, что правящие в ближайшее время организуют совещание по вопросу образования. Они намерены выслушать позицию всех политических сил.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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