Экзамены на аттестат зрелости планируется отсрочить

Министр науки, образования и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сказала, что из-за карантина и проблем, связанных с удаленным обучением, в этом году экзамены на аттестат зрелости, скорее всего, снова отсрочат.

А дополнительное время будут использовать для интенсивных консультаций учеников. По ее словам, было решено не отказываться от экзаменов.

Шюгждинене заметила, что правящие в ближайшее время организуют совещание по вопросу образования. Они намерены выслушать позицию всех политических сил.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.