Экзамены на аттестат зрелости могут быть отсрочены

Министр науки, образования и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сказала, что из-за карантина и вызовов, связанных с удаленным обучением, в этом году экзамены на аттестат зрелости, скорее всего, снова отсрочат.

А дополнительное время будут использовать для интенсивных консультаций учеников.

«Мы обсуждаем этот вариант. Очень хочется, чтобы, если будет отсрочка, в это время дополнительно проводились консультации и подготовка. Чтобы это были очень серьезные консультации, дополнительные уроки. Только на таких условиях можно отсрочить экзамены», – сказала министр.

По ее словам, не оказываться от экзаменов было решено после оценки того, как это скажется на системе образования. Шюгждинене заметила, что правящие в ближайшее время организуют совещание по вопросу образования. Они намерены выслушать позицию всех сил.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.