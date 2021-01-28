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Экзамены на аттестат зрелости в этом году состоятся

Автор RUSRADIO LT 19
Экзамены

Экзамены на аттестат зрелости в этом году состоятся.

Министерство образования, науки и спорта рассматривает несколько сценариев их организации. Одним из вариантов является возможность переноса экзаменационной сессии на более поздний период.

Отметим, что в планах правительства – постепенно вернуться к контактному обучению. Первостепенной является возможность обучаться в офлайн режиме начальным и выпускным классам.

Кроме того, рассматривается возможность привить в приоритетном порядке выпускников. Вдобавок президентская администрация настаивает на том, чтобы и учителя были привиты в приоритетном порядке. По словам главы государства, учителей также необходимо каждую неделю профилактически тестировать на коронавирус.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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