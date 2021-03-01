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Элджей записал трек на бит Slava Marlow

Автор Эвелина Никанорова 26
Элджей

Элджей представил трек «Wunder King», который для него спродюсировал Slava Marlow. В треке рэпер сравнивает свою харизму с огнестрельным оружием.  

Кроме того, Элджей выпустил и клип на новый сингл. Видео снято совместно с сингапурским разработчиком Garena по мотивам игры Free Fire. В рамках коллаборации также появится внутриигровое событие SAYONARA BOY: персонаж Широ, внутриигровые механики и косметические предметы.

Однако предупреждаем: видео содержит ненормативную лексику и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.

Разумеется, даем ссылку и на Spotify.

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