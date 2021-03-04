Электронные табло на остановках покажут заполняемость транспорта

Электронные табло в Вильнюсе на остановках общественного транспорта теперь также будут показывать и заполняемость автобусов и троллейбусов.

Пока это нововведение находится в процессе тестирования, но скоро на табло появится дополнительная иконка, где будет указано количество пассажиров. Эту информацию пассажиры смогут наблюдать в режиме реального времени и оценивать заполняемость подъезжающего транспорта.

В данный момент на табло отображается, помимо времени прибытия, наличие обогрева или охлаждения в салоне, наличие Интернета и USB-разъема, а также – есть ли возможность перевозить велосипед.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.