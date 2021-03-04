Новости Социальная информация

Электронные табло на остановках покажут заполняемость транспорта

Автор RUSRADIO LT 21
Электронные табло на остановках покажут заполняемость транспорта

Электронные табло в Вильнюсе на остановках общественного транспорта теперь также будут показывать и заполняемость автобусов и троллейбусов.

Пока это нововведение находится в процессе тестирования, но скоро на табло появится дополнительная иконка, где будет указано количество пассажиров. Эту информацию пассажиры смогут наблюдать в режиме реального времени и оценивать заполняемость подъезжающего транспорта.

В данный момент на табло отображается, помимо времени прибытия, наличие обогрева или охлаждения в салоне, наличие Интернета и USB-разъема, а также – есть ли возможность перевозить велосипед.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

Метки:

Актуальные новости

Сообщения о повторных заражениях коронавирусом – правда или фейк? И спасут ли ситуацию вакцины?

Сообщения о повторных заражениях коронавирусом – правда или фейк? И спасут ли ситуацию вакцины?

Автор RUSRADIO LT
Предварительная регистрация пациентов временно остановлена

Предварительная регистрация пациентов временно остановлена

Автор RUSRADIO LT
Пятая часть работников детсадов и школ уже переболели ковидом

Пятая часть работников детсадов и школ уже переболели ковидом

Автор RUSRADIO LT
Упрощается процедура возврата части налога

Упрощается процедура возврата части налога

Автор RUSRADIO LT
NILETTO: «невывоЗИМАя»

NILETTO: «невывоЗИМАя»

Автор Эвелина Никанорова

Прогнозы насчет карантина и новый список стран, пораженных COVID-19

Автор RUSRADIO LT
Ledų sangrūdos Neryje_R. Tenio nuotr

В Каунасском районе опасаются угрозы наводнения

Автор RUSRADIO LT
Manizha: Город Солнца

Manizha: Город Солнца

Автор Эвелина Никанорова
Леди Гага выпустит собственное печенье

Леди Гага выпустит собственное печенье

Автор Эвелина Никанорова