Эллада: о музыке, друзьях, Германии и любви к Литве

В эфире RUSRADIO LT в гостях у Эрнеста Алесина и Сергея Лисогора побывала известная певица Эллада. В интервью она рассказала о музыке, друзьях, Германии и любви к Литве. Вот эта беседа.

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Эрнест Алесин: Магия цифр: полседьмого. Полшестого, ёпрст. Это серьезно.

Сергей Лисогор: Подождите, надо начать этот выход именно вот так (поёт): улетаю я в чужие края. Точно знаю…

Э.А.: Молодец. Петь ты не умеешь. У нас в гостях Эллада. Привет! Она вернулась! Улетала и обещала вернуться. И сделала это.

С.Д.: Да! Эллада, привет!

Эллада: Привет, привет, «Русское радио», любимые мои и дорогие!

Э.А.: Да, смотрите. Лето. Германия открыла доступ вас сюда, нас – никуда. Вас сюда – можно. Как ты приехала, как тебя пропустили, много ли тебя проверяли, тестировали, кололи, что делали?

Э.: Я вам скажу честно, что, уезжая из Германии, единственное, что я сделала, – позвонила в наше посольство Литовское в Берлине. Чтобы быть спокойной, что мы проедем. Потому что мы в этот раз ехали на машине. Со всей своей семьей. Приготовила все документы, но! Все ждала-ждала, когда же нас проверят…

С.Л.: И проверили?

Э.: …а все пусто!

Э.А.: А все пусто. Главное, что вы заполнили документы и сюда добрались!

С.Л.: Да! Главное – вы подготовились!

Э.А. Эллада у нас по совместительству лидирует еще и в хит-параде. Забралась. Рекорд, да? Новый-новый-новый рекорд твой!

Э.: Да! Это такое счастье.

Э.А.: Голосуем на rusradio.lt. Эллада, давай начнем с твоих друзей. Значит, ты восхищаешься Лешей Чумаковым – он и пел только что. Но среди твоих друзей, в фотографии в твоем личном профиле, мы видели нашего любимого Сережу Лазарева. Рассказывай историю, как тебе удалось, несмотря на все ограничения, попасть с Сережей на одну сцену.

Э.: На самом деле, это долгая история, но я попробую вкратце вам рассказать. Я долго являюсь директором замечательного фестиваля у нас в Германии, «Музыкальная волна». На который приезжает очень много российских звезд и прекрасных замечательных исполнителей. И, естественно, мы безумно дружим с самым классным коллективом в Москве – это замечательный коллектив «Непоседы» под руководством Елены Пинджоян, с которой мы прекрасно дружим. И в этом году «Непоседам» исполнилось 30 лет.

Э.А.: Всего-то!

Э.: Естественно, все знают, что Сережа Лазарев является…

Э.А.: …что Сережа Лазарев был в «Непоседах»!

С.Л.: Для меня это новость!

Э.: Да! Он – главный «непосед» России. И вот в этом году я удостоилась такой чести – в Крокус Сити Холле сделать красивое поздравление, и поздравить ребят, которые участвовали тоже в классном фестивале, который проходил в России. Мы их практически наградили, вместе с Сережей Лазаревым и замечательной мадам Андрусенко – она является музыкальным продюсером «Голоса» – и Влади Блайбергом. Вот была такая замечательная у нас компания…

Э.А.: Это твоя тусовка, понятно! Давай теперь про нашу тусовку. Значит, наша тусовка в Германии по-прежнему в памяти нашей остается. Это ты, значит, и Брендон Стоун. И мы понимаем, что это тусовка, несмотря на то, что Брендон уже торчит в Москве долгое время. Вы работаете на расстоянии – то есть, карантин пошел вам на пользу? Вы стали больше работать?

Э.: Да.

Э.А.: Больше, чем вы работали, когда он сидел тут, в Германии, даже, я так полагаю. По количеству песен, которые в нашем эфире.

Э.: Это правда. Но я..

Э.А.: То есть, все, что тебе нравится, – Брендон где-то там хотя бы ходил рядом, дышал на фонограмму, я так понимаю.

Э.: Просто я никому так не доверяю – вообще всю свою музыку, – как Брендону Стоуну. Потому что для меня это музыкант. Прежде всего, конечно, – хороший друг. А потом уже это и музыкант, и певец, и композитор. И счастье, что есть такие музыканты.

Э.А.: Мы всегда спорим, что всегда ставить сначала – Брендона, его сольную песню, или твою, которую написал Брендон. В общем, Брендон молодец. Он все время старается покормить нас материалом. Хорошо, с Брендоном разобрались, ему огромный привет. А последняя твоя песня – на музыку…

Э.: Последнюю мою песню написала замечательная, очень талантливая певица, немало известная тоже в России. Участница «Х-Фактора», «Голоса», и тому подобное. Юлия Лебеда, которая пишет очень многим артистам в Москве. И вот так получилось, что нас жизнь связала через Инстаграм. Тоже в пандемию. Потому что, естественно, что мы делаем – мы ищем материалы, ищем музыку. И я познакомилась с ней и начала общаться, и мы сейчас очень безумно хорошо дружим. И я благодарна Юлечке, потому что она пишет мне сейчас еще одну песню. И я надеюсь, что она тоже, дай Бог…

С.Л.: Ну все уже…

Э.: …сделает Брендон Стоун хорошую аранжировку, и обязательно тоже…

Э.А.: Ну, то есть, у вас теперь уже появился такой кружок на троих.

Э.: (смеется)

Э.А.: Вы уже теперь: сообразим на троих.

Э.: На самом деле, кружок намного больше. Но люди, которые остаются за кадром – есть еще люди, которые помогают…

Э.А.: Пожалуйста, пожалуйста, расскажи нашим радиослушателям, почему мы до сих пор не получили видеоряд. Я просто слышал эту историю, почему нет видеоряда на последнюю песню – потому что…

Э.: Потому что в Израиль я не могу ехать, а именно в Израиле я хотела снимать.

Э.А.: То есть, рано или поздно видеоряд появится…

Э.: Я очень надеюсь.

Э.А.: Хорошо. Я так понимаю, ты небольшими шагами движешься к альбому?

Э.: Ну да. Небольшими, но уверенными. Потому что ты же знаешь, что я очень давно могла бы создать и выпустить свой альбом, но мне очень хочется, чтобы это были те песни, которые, прежде всего, лежат мне на сердце. И они должны быть очень мелодичные, с хорошим текстом, со смыслом. Вот именно вот «Улетаю», кстати, написали песню именно по моей истории. Я рассказала всю свою историю жизни. Я давно хотела песню, которая расскажет о том, что я эмигрировала много лет назад. Но. Несмотря на то, что я улетела, и я живу теперь далеко, у меня все равно болит сердце. Я всегда с радостью возвращаюсь в Литву. И для меня Вильнюс – это мой город детства. Мои дети знают каждое зернышко здесь, каждый домик, всю мою историю. Поэтому…

Э.А.: То есть, ты примерно такое советуешь: «я улетаю, но я обещаю: я обязательно вернусь». Да?

Э.: А кстати, никто не знает, что будет в старости. Может, я прикуплю домик…

Э.А.: В старости ты будешь жить здесь! Все будет нормально! Все немцы и французы – и все летят обратно в Литву. Нет лучше места на земле.

С.Л.: Конечно!

Э.: С вами не поспоришь.

Э.А.: С нами вообще не надо спорить. Мы будем слушать музыку. Спасибо, что – на сей раз – мы после карантина видимся физически. И это, по-моему, – главный праздник сегодняшнего вечера. Ребят, а для тех, кто хочет… Так, говори, говори!..

Э.: Я хочу еще сказать, что тем, кто на самом деле за меня голосует, я хочу сказать большое, огромное, спасибо. Потому что я знаю, какое количество людей закачали портал rusradio.lt. И голосуют мои друзья. И тем, кто любит и голосует здесь, – тоже огромное спасибо! И, может быть, кто-то соскучился и хочет услышать меня живьем. Они могут тоже в следующий четверг попробовать приехать в ресторан «Натали» в полвосьмого и послушать меня живьем.

Э.А.: Да, попробуйте. А пока мы послушаем тебя в записи, хорошо? Если ты не против.

Э.: Ну давайте!

Э.А.: Это «Вечер в движении». У нас в гостях была Эллада, полетели!