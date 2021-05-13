Эллен Дедженерес закрывает свое ток-шоу после 17 лет в эфире

Телеведущая Эллен Дедженерес объявила о закрытии своего ток-шоу. «Шоу Эллен Дедженерес» прекратит свое существование в 2022 году, после 19 сезонов и 17 лет в эфире. Об этом ведущая рассказала в беседе с The Hollywood Reporter.

«Творческому человеку постоянно необходимо решать сложные и интересные задачи — каким бы прекрасным ни было шоу, оно перестало быть такой задачей», — пояснила Дедженерес.

По словам Эллен, она хотела закрыть ток-шоу еще в 2019 году. Однако согласилась продлить телепередачу еще на три сезона. После закрытия проекта Дедженерес планирует уйти в сферу кино и заняться проблемами окружающей среды.

«Шоу Эллен Дедженерес» выходит с 2003 года. К настоящему моменту на счету программы 61 премия «Эмми» и более 3000 эпизодов, в которых гостями Эллен стали многие знаменитости. Телеведущая дважды, в 2007-м и 2014-м, вела церемонии вручения премии «Оскар». В 2016 году Эллен Дедженерес была награждена Президентской медалью свободы, одной из высших наград США.

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