Музыкальная новинка

Эльвира Т представила клип на «Невыносимо», поднимающего проблему домашнего насилия

Автор Эвелина Никанорова
Эльвира Т представила клип на «Невыносимо», поднимающего проблему домашнего насилия
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Эльвира Т представила клип на трек «Невыносимо», поднимающего проблему домашнего насилия. В ролике, срежиссированном самой певицей в тандеме с Алексеем Малаховым, на героиню нападает в лифте ее парень.

В итоге Эльвира Т изображает окровавленную жертву, чью голову придавил к земле тяжелым ботинком абьюзер. Кроме того, в клипе приводится статистика: 38% убийств женщин совершают их партнеры-мужчины, а две трети убитых в России женщин — жертвы домашнего насилия.

Клип можно посмотреть по ссылке

Источник: InterMedia

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