Эльвира Т представила клип на «Невыносимо», поднимающего проблему домашнего насилия

Эльвира Т представила клип на трек «Невыносимо», поднимающего проблему домашнего насилия. В ролике, срежиссированном самой певицей в тандеме с Алексеем Малаховым, на героиню нападает в лифте ее парень.

В итоге Эльвира Т изображает окровавленную жертву, чью голову придавил к земле тяжелым ботинком абьюзер. Кроме того, в клипе приводится статистика: 38% убийств женщин совершают их партнеры-мужчины, а две трети убитых в России женщин — жертвы домашнего насилия.

Клип можно посмотреть по ссылке

Источник: InterMedia