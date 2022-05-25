Элвис Пресли знакомится с Полковником и завоевывает Америку

Новый трейлер фильма «Элвис» База Лурмана обнародовала кинокомпания Warner Bros. Pictures.

История Короля рок-н-ролла (Остин Батлер) рассматривается через призму его сложных отношений с его загадочным менеджером, полковником Томом Паркером (Том Хэнкс). По словам Паркера, фильм раскрывает сложную динамику между ними на протяжении более 20 лет: от восхождения Пресли к славе до его беспрецедентной славы, на фоне меняющегося культурного ландшафта и утраты невиновности Америки.

Премьера «Элвиса» состоится во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля, а в мировой прокат фильм выйдет 22 июня.

Источник: InterMedia