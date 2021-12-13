Музыкальная новинка

Эмин загадал новогоднее желание в сингле «31.12»

Автор Эвелина Никанорова
Эмин загадал новогоднее желание в сингле «31.12»
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Эмин Агаларов представил новогодний сингл «31.12». Акустическая песня написана от лица влюбленного, который загадывает новогоднее желание: «Хочу, чтобы не кончалось твоих объятий волшебство».

Источник: InterMedia

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